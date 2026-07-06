Educación

La Escuela Secundaria Javier Tapie incorporó equipamiento para fortalecer la formación en energías renovables

Posted on by rodrigos
06
Jul

La Escuela de Educación Secundaria Javier Tapie, de General Rodríguez, recibió un equipo de energía solar fotovoltaica y un termotanque solar en el marco del Programa Provincial de Empleo Verde Joven para la Transición Energética.

La incorporación de este equipamiento permitirá que estudiantes y docentes realicen prácticas vinculadas a las energías renovables, fortaleciendo la formación técnica con herramientas que acercan a los jóvenes a las nuevas demandas del mundo laboral y a las tecnologías sustentables.

La iniciativa busca promover la capacitación en energías limpias y acompañar la generación de oportunidades para las juventudes, a través de propuestas que integran educación, empleo y cuidado del ambiente.Con este tipo de acciones, se continúa impulsando el desarrollo de políticas públicas orientadas a la transición energética y a la formación de jóvenes en áreas estratégicas para el futuro.

Municipalidad de General Rodríguez