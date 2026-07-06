La Escuela Secundaria Javier Tapie incorporó equipamiento para fortalecer la formación en energías renovables

La Escuela de Educación Secundaria Javier Tapie, de General Rodríguez, recibió un equipo de energía solar fotovoltaica y un termotanque solar en el marco del Programa Provincial de Empleo Verde Joven para la Transición Energética.

La incorporación de este equipamiento permitirá que estudiantes y docentes realicen prácticas vinculadas a las energías renovables, fortaleciendo la formación técnica con herramientas que acercan a los jóvenes a las nuevas demandas del mundo laboral y a las tecnologías sustentables.

La iniciativa busca promover la capacitación en energías limpias y acompañar la generación de oportunidades para las juventudes, a través de propuestas que integran educación, empleo y cuidado del ambiente.Con este tipo de acciones, se continúa impulsando el desarrollo de políticas públicas orientadas a la transición energética y a la formación de jóvenes en áreas estratégicas para el futuro.

Municipalidad de General Rodríguez