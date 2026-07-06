Desarticularon cuatro búnkers de droga en Merlo y detuvieron a siete personas

En el marco de los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en todo el país, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon cuatro puntos de venta de estupefacientes que operaban en la localidad bonaerense de Merlo, logrando desbaratar una organización narco conformada por siete personas.

El operativo iniciado en febrero del corriente año, fue llevado adelante por efectivos de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de esta Institución, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9 del Departamento Judicial Morón, a cargo del Dr. Emiliano Hugo Reggiani.

Las directivas judiciales fueron orientadas a establecer la posible existencia de maniobras vinculadas al tráfico de estupefacientes en distintos puntos en la localidad de Merlo. Tras varios meses de tareas de inteligencia criminal e investigaciones, los efectivos federales lograron corroborar que en los inmuebles señalados se desarrollaban actividades compatibles con el acopio, fraccionamiento y comercialización de sustancias ilícitas bajo la modalidad de narcomenudeo.

Asimismo, se documentaron reiteradas maniobras de compra y venta, lo que permitió individualizar a los involucrados y reunir pruebas contundentes para avanzar con las órdenes de allanamiento. Con el total de las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial, a cargo del Dr. Ricardo Julio Fraga, ordenó la realización de cuatro allanamientos señalados como los puntos de expendio de estupefacientes.

Durante los procedimientos fueron desbaratados cuatro búnkers de drogas deteniendo a cinco hombres y dos mujeres.

Además, se secuestraron varias dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana listas para su distribución, un cargador vacío de pistola calibre 45, seis teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la investigación.

Los siete detenidos de nacionalidad Argentina junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

Con info PFA