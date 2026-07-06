«Condiciones de vida degradantes e inhumanas»: difundieron los fundamentos de las condenas por lesa humanidad en la zona oeste.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°5 de San Martín, que en abril pasado condenó a 25 años de prisión a cuatro exintegrantes de la Fuerza Aérea Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el circuito represivo de la Subzona Militar 16, en la zona oeste del conurbano bonaerense, sostuvo que las condiciones de vida y alojamiento en esos centros clandestinos de detención «eran degradantes e inhumanas».

Además, afirmó que los ataques sexuales acreditados por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio “no constituyeron hechos aislados», sino «prácticas favorecidas por las propias condiciones en las que se desarrolló el plan sistemático de persecución y exterminio implementado durante el terrorismo de Estado».Estos conceptos forman parte de los fundamentos de la sentencia, difundidos el 26 de junio pasado, en los que el tribunal desarrolló las condenas impuestas por delitos cometidos contra 111 víctimas.

Estos conceptos forman parte de los fundamentos de la sentencia, difundidos el 26 de junio pasado, en los que el tribunal desarrolló las condenas impuestas por delitos cometidos contra 111 víctimas.El tribunal tuvo por acreditada la responsabilidad del exteniente primero de la I Brigada Aérea de El Palomar Juan Carlos Herrera (79); el excabo primero de la misma unidad, José Juan Zyska (71); el excapitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, Ernesto Rafael Lynch (82); y el excabo principal de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), Julio César Leston (79), por privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, violaciones y coacciones, según el grado de intervención de cada uno.

En la causa también habían sido acusados Juan Manuel Taboada, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Alejandro Noel Lazo y Arturo Rafael Giménez, pero la acción penal fue declarada extinguida tras sus fallecimientos durante la tramitación del proceso.

En representación del Ministerio Público Fiscal, en este juicio intervinieron el fiscal federal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol, de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.

Estos conceptos forman parte de los fundamentos de la sentencia, difundidos el 26 de junio pasado, en los que el tribunal desarrolló las condenas impuestas por delitos cometidos contra 111 víctimas.

El tribunal tuvo por acreditada la responsabilidad del exteniente primero de la I Brigada Aérea de El Palomar Juan Carlos Herrera (79); el excabo primero de la misma unidad, José Juan Zyska (71); el excapitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, Ernesto Rafael Lynch (82); y el excabo principal de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), Julio César Leston (79), por privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, violaciones y coacciones, según el grado de intervención de cada uno.En la causa también habían sido acusados Juan Manuel Taboada, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Alejandro Noel Lazo y Arturo Rafael Giménez, pero la acción penal fue declarada extinguida tras sus fallecimientos durante la tramitación del proceso.

En representación del Ministerio Público Fiscal, en este juicio intervinieron el fiscal federal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol, de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.El fiscal Félix Pablo Crous, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado

fiscales.org.ar