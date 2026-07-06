Crearon un banco de ADN para ayudar a identificar delincuentes

La Ciudad de Buenos Aires implementó el Registro de Perfiles Genéticos, una herramienta destinada a mejorar las investigaciones judiciales mediante el análisis y cruce de muestras de ADN obtenidas en escenas del crimen con los perfiles de personas imputadas o condenadas.

El nuevo sistema permitirá vincular evidencias biológicas entre distintas causas, facilitar la identificación de presuntos responsables y agilizar el esclarecimiento de hechos delictivos.

La iniciativa fue creada a partir de la Ley 6.956, aprobada por la Legislatura porteña, y estará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.A diferencia del régimen anterior, limitado a delitos contra la integridad sexual, el nuevo registro amplía su alcance a todo tipo de delitos.

Además, contempla la incorporación de perfiles genéticos de personas imputadas por orden judicial, personal de seguridad y justicia para descartar contaminaciones en las pericias, y también prevé su utilización, de manera voluntaria, en la identificación de personas desaparecidas o restos humanos.

Desde el Gobierno porteño señalaron que el registro almacenará únicamente información genética no codificante, destinada exclusivamente a fines identificatorios, sin incluir datos sobre la salud o características físicas de las personas. Asimismo, indicaron que el acceso a la información estará sujeto a estrictos protocolos de seguridad y protección de datos.

La experiencia de Mendoza, donde funciona un sistema similar desde hace una década, fue tomada como referencia para el desarrollo de la iniciativa.

Según datos oficiales de esa provincia, la utilización de perfiles genéticos permitió mejorar el esclarecimiento de distintos tipos de delitos mediante la vinculación de evidencias biológicas.