Actualizan el protocolo para detectar posibles casos de trata de personas en aeropuertos

El Gobierno nacional aprobó un nuevo protocolo para la detección temprana de posibles situaciones de trata de personas en los aeropuertos de todo el país, con el objetivo de fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante este tipo de delitos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 468/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reemplaza la normativa vigente desde 2018.

El nuevo esquema establece pautas de actuación obligatorias para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fuerza que será la autoridad responsable de su implementación.Entre las disposiciones, se prevé la elaboración de procedimientos que permitan identificar indicios compatibles con situaciones de trata de personas y definir los pasos a seguir ante la sospecha de este delito. Además, se instruyó a la PSA a designar oficiales especializados como referentes en la materia.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional señalaron que la actualización responde a los cambios registrados en las modalidades de la trata de personas, considerada un delito complejo de alcance nacional e internacional.

En ese contexto, destacaron el rol estratégico de los aeropuertos como puntos clave para detectar posibles víctimas y prevenir este tipo de hechos.

La resolución también establece que el contenido del protocolo tendrá carácter reservado y será de aplicación obligatoria para todo el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el fin de resguardar la eficacia de las investigaciones y de los operativos vinculados a este delito.