Jornada de capacitación sobre lactancia en personas con VIH

Se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a fortalecer las estrategias de acompañamiento de la lactancia en personas con VIH, con el objetivo de brindar a los equipos de salud herramientas actualizadas para abordar estos procesos desde una perspectiva integral y basada en evidencia científica.

Durante el encuentro se trabajó sobre los principales lineamientos para el acompañamiento de personas gestantes con VIH que desean amamantar, promoviendo prácticas de cuidado respetuosas y acordes a las recomendaciones vigentes.

La actividad estuvo dirigida a profesionales y equipos de salud, residentes de primer y segundo nivel de atención, así como a otros actores vinculados al cuidado perinatal y la atención integral de las personas.

La jornada fue organizada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales, el Programa de Promoción de la Lactancia de la Dirección de Maternidad y Salud Perinatal y la Región Sanitaria VII.

La iniciativa formó parte de las acciones de formación continua que buscan fortalecer las capacidades de los equipos de salud y favorecer una atención con enfoque de derechos, promoviendo el acceso a información actualizada y el acompañamiento adecuado durante la gestación, el parto y la lactancia.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega