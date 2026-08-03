Con el acompañamiento del Municipio de General Rodríguez, el instituto Pavlova presentó «Abba Mía» ante una sala colmada

Con el acompañamiento de la Municipalidad de General Rodríguez, el Instituto Ana Pavlova presentó «ABBA MÍA!», una comedia musical inspirada en el clásico Mamma Mia!, en un evento gratuito que se desarrolló en la Cámara Empresaria y contó con una gran convocatoria de vecinos y vecinas.

El Intendente municipal, Dr. Mauro García, acompañó la función y felicitó al elenco por el trabajo realizado.

La propuesta, dirigida por Patricia Sibolich y con producción artística de Mónica Sibolich, invitó al público rodriguense a recorrer una historia de amor, amistad y familia a través de las inolvidables canciones de ABBA, combinando teatro, danza y música en vivo con una puesta en escena de gran nivel artístico.

El espectáculo es interpretado por el elenco del Instituto Ana Pavlova, que cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la producción de comedias musicales y espectáculos teatrales, consolidándose como un importante espacio de formación y desarrollo artístico en la región.

Tras la excelente respuesta del público, «ABBA MÍA!» ya tiene confirmadas próximas presentaciones en el marco de intercambios culturales con distintos municipios, entre ellos Moreno, Luján y Ciudadela, con el objetivo de seguir difundiendo el talento de los artistas locales en diferentes escenarios.

Además, debido a la amplia recepción que tuvo esta primera función, se proyecta realizar una nueva presentación en General Rodríguez para que más vecinos y vecinas puedan disfrutar de esta propuesta cultural.

De esta manera, el Municipio continúa acompañando y promoviendo iniciativas que fortalecen la producción artística local, generan espacios de encuentro para la comunidad y consolidan a General Rodríguez como una ciudad que apuesta al desarrollo de la cultura.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez