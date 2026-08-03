Sancionaron a un conductor por circular más de un kilómetro por la banquina

Un conductor fue interceptado y sancionado por personal del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires luego de recorrer más de un kilómetro por la banquina de la Autopista Buenos Aires–La Plata, una maniobra considerada de alto riesgo para la seguridad vial.

El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 15,5, en sentido hacia La Plata, durante un patrullaje preventivo que agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial desarrollaban sobre ese corredor.Según informaron desde la cartera provincial, los inspectores detectaron que un Fiat Palio utilizaba la banquina para avanzar y evitar la congestión del tránsito.

Tras seguir su recorrido, detuvieron el vehículo y labraron el acta de infracción correspondiente.De acuerdo con el Ministerio, el conductor minimizó la gravedad de la maniobra y se negó a firmar la documentación confeccionada por los agentes.

Desde el organismo recordaron que la banquina está destinada exclusivamente a situaciones de emergencia y al desplazamiento de ambulancias, móviles de asistencia y fuerzas de seguridad, por lo que su utilización indebida incrementa el riesgo de siniestros y puede dificultar la atención de incidentes en la vía.

Las autoridades señalaron además que los patrullajes preventivos se realizan de manera permanente en autopistas y rutas bonaerenses mediante móviles equipados con cámaras de alta definición y sistemas de fiscalización que permiten detectar y registrar infracciones de tránsito.

La maniobra fue registrada por las cámaras del Ministerio de Transporte, que documentaron el desplazamiento del vehículo antes de que fuera interceptado.

Desde la cartera provincial indicaron que continuarán con los controles y las sanciones a quienes incumplan las normas de tránsito, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir accidentes en los principales corredores de la provincia.

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