Paro docente en la provincia: Este lunes convoca CTERA y el martes amplía la medida SUTEBA Multicolor

CTERA convocó una medida nacional y varias provincias quedan sin clases este lunes 3 de agosto. En Buenos Aires, el impacto será mayor por la adhesión de SUTEBA y otros gremios. La opositora SUTEBA Multicolor amplió el paro al martes 4.

El inicio de agosto, luego del receso por las vacaciones de invierno, estará marcado por un nuevo conflicto en el sistema educativo y no habrá clases en muchos establecimientos.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro docente nacional para el lunes 3 de agosto, una medida que tendrá impacto en escuelas públicas de distintas provincias y que también contará con la adhesión de otros sectores estatales y universitarios.

El reclamo de los gremios está vinculado a la falta de convocatoria a una paritaria docente nacional; el reclamo es por mayor financiamiento educativo y el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

Paro docente del lunes 3: a quiénes afecta

La medida de fuerza del lunes alcanzará a:

Docentes y auxiliares estatales de todo el país nucleados en CTERA y gremios adheridos.

Trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, donde confirmaron su participación sindicatos como SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET.

Trabajadores estatales de ATE, que acompañarán la jornada de protesta.

Docentes universitarios, con la participación de gremios como CONADU Histórica.

Escuelas privadas, donde la adhesión dependerá de los docentes afiliados a los sindicatos que acompañen la medida.

En territorio bonaerense se espera uno de los mayores niveles de impacto, ya que la adhesión de los principales gremios docentes podría dejar a miles de alumnos sin clases durante la jornada.

Qué pasa el martes 4: dónde continúa el paro

Mientras que la convocatoria nacional está prevista para el lunes, algunos sectores extenderán la protesta durante el martes 4 de agosto.

En la Provincia de Buenos Aires, las seccionales opositoras de SUTEBA Multicolor anunciaron un paro de 48 horas, por lo que mantendrán la medida durante ambas jornadas.

Entre las seccionales que adhirieron se encuentran:

La Matanza.

Tigre.

Mar del Plata.

Bahía Blanca.

Otros distritos bonaerenses con representación de la corriente Multicolor.