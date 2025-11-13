Con el objetivo de mejorar el servicio, Edenor construye una nueva subestación eléctrica en Moreno

La obra, que beneficiará directamente a más de 80.000 usuarios, busca mejorar la calidad del servicio y acompañar el crecimiento urbano de la zona oeste del conurbano bonaerense.

Con el objetivo de optimizar la calidad del suministro eléctrico y responder al crecimiento urbano, Edenor inició las obras civiles y electromecánicas para la construcción de una nueva subestación en la localidad de Moreno. Se trata de una inversión estratégica que beneficiará de manera directa a más de 80.000 usuarios residenciales, comerciales e industriales.

El nuevo desarrollo no solo tendrá impacto en los barrios de Moreno y Paso del Rey, sino que también mejorará de forma indirecta el servicio en Merlo, al aliviar la carga de las redes de distribución que operan a 13,2 kV. Desde el punto de vista técnico, la infraestructura permitirá descomprimir las actuales subestaciones Paso del Rey, Merlo, Catonas y La Reja, incrementando la eficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico. Está ubicada en un predio circunscripto por las calles Lincoln y Luther King del barrio Sanguinetti de Paso del Rey.

La compañía destacó que la obra acompaña el crecimiento de los barrios y representa una inversión concreta en el futuro energético de la región. Al posibilitar la expansión de redes de media y baja tensión, la subestación brindará soporte al desarrollo de nuevos loteos residenciales, proyectos comerciales y parques industriales, fortaleciendo así el tejido económico local.

En términos prácticos, la nueva instalación implicará menos cortes de suministro, mejor tensión y una mayor capacidad para abastecer el incremento de la demanda en la zona. Esta obra no solo responde a las necesidades actuales, sino que anticipa el crecimiento futuro, con una red moderna y preparada para los próximos años. Los trabajos finalizarían hacia finales del año próximo.

Con la puesta en marcha de esta subestación, Edenor avanza en su plan de inversiones destinado a ofrecer un servicio eléctrico más confiable, seguro y eficiente para los vecinos del oeste del conurbano bonaerense.