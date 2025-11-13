Un fin de semana lleno de vida, fe y cultura en Luján

Luján volvió a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad, la tradición, el arte y la espiritualidad.

Durante el fin de semana, la ciudad ofreció múltiples actividades que reflejaron su identidad y diversidad cultural.

Se desarrolló “Víspera de Luján es Tradición”, una jornada dedicada al patrimonio local y las costumbres populares. La Orquesta se presentó en Carlos Keen en el marco del nuevo aniversario de su Biblioteca Popular, ofreciendo un espectáculo musical que convocó a vecinos y visitantes.

La Peatonal volvió a ser un espacio de paseo, recreación y encuentro, mientras que el 3×3 Básquet de Luján sumó la participación del deporte al fin de semana. Además, se llevó a cabo el Encuentro Pastoral Afroamericano y Caribeño (EPA), que reafirmó a Luján como una ciudad de fe, integración y encuentro de culturas.

Luján se vive con alegría, con historia y con esperanza.

Info Municipalidad de Luján