Con el tradicional desfile, Marcos Paz conmemoró un nuevo aniversario de la Independencia nacional

En la Plaza San Martín se llevó adelante el acto central para celebrar el Día de la Independencia con la participación del intendente Ricardo Curutchet, instituciones de la ciudad, fuerzas vivas y vecinos.

Ricardo agradeció la presencia de la comunidad y destacó que “la plaza nos volvió a quedar chica”, debido a la gran concurrencia para celebrar este día patrio.

Además, reflexionó sobre el significado de este 9 de Julio y sostuvo que “Tenemos que seguir construyendo la Argentina día a día, entre lo ideal y lo posible”.

El intendente también invitó a celebrar la Independencia mirando hacia el futuro, al señalar que “tenemos que animarnos a romper moldes, incluir a todos y generar oportunidades, pero no con dichos, sino con hechos”.

Finalizado el acto protocolar, los festejos continuaron con el tradicional desfile cívico institucional, del que participaron instituciones y fuerzas vivas del pueblo, y se presentaron nuevos móviles de la policía municipal y una ambulancia para el Hospital, entre otras novedades.

La celebración concluyó con una nueva edición de la Fiesta de la Empanada Criolla en el Paseo de la Estación, propuesta que reunió a vecinos y visitantes para compartir una jornada de encuentro, identidad y celebración de la fecha patria.

Entrevista con el intendente Ricardo Curuchet