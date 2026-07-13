La intendenta Mariel Fernández encabezó actividades para fortalecer la identidad, la cultura y la educación del distrito

La agenda incluyó el acto por el Día de la Independencia, el 40° aniversario del Teatro Marechal, nuevas obras educativas y el festejo por el 1° aniversario de la Casa Museo Rancho Los Estribos

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, participó de una serie de actividades institucionales que pusieron en valor la defensa de la soberanía, el acceso a la cultura, el fortalecimiento de la educación pública y la preservación del patrimonio histórico local.

En el marco del Día de la Independencia, encabezó el izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza Mariano Moreno, donde destacó la importancia de defender la soberanía, proteger los recursos del país y sostener el compromiso colectivo con la Patria. “Hoy es un día de celebración en una Argentina donde constantemente nuestra soberanía sigue en puja. Defender y cuidar nuestra soberanía es cuidar nuestros recursos naturales, los recursos de las y los argentinos, y son las banderas que tenemos que seguir levantando”, expresó. Además, agregó: “Este día también nos recuerda que cuando el pueblo se organiza, podemos dar pelea por nuestra libertad”.

En tal sentido, Fernández subrayó: “A pesar de las decisiones y lo que está sucediendo actualmente con el Gobierno nacional, sigamos defendiendo la Patria Grande, la Patria de la provincia de Buenos Aires y la Patria que tanto amamos, que es la de nuestro Moreno”.Asimismo, en el barrio Cascallares se llevó a cabo el Gran Desfile Gauchesco junto a los Centros Tradicionalistas locales.

La jefa comunal también participó del acto por el 40° aniversario del Teatro Municipal Leopoldo Marechal, donde se descubrió una placa conmemorativa en reconocimiento a uno de los espacios culturales más representativos del distrito. Durante la celebración se destacó el valor del teatro como ámbito de encuentro, expresión artística y construcción de la identidad cultural morenense.

En el ámbito educativo, la intendenta acompañó a la comunidad de la Escuela Creciendo Juntos durante la inauguración de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) y la reinauguración de la biblioteca.

Allí reafirmó el compromiso del Municipio con el fortalecimiento de la educación y el acompañamiento a las instituciones que trabajan diariamente por las niñas y los niños.

Por último, tuvo lugar el festejo por el primer aniversario de la Casa Museo Rancho Los Estribos, el histórico hogar de Florencio Molina Campos y Elvira Ponce, en La Reja.

Durante la celebración, la intendenta destacó el trabajo realizado para recuperar y preservar el legado del reconocido artista, con el objetivo de acercar su obra y su historia a toda la comunidad y fortalecer el patrimonio cultural local.

Estas acciones reflejan que la política pública municipal está orientada en fortalecer la promoción de la cultura, el acompañamiento a las instituciones, la preservación de la memoria colectiva y la reafirmación de los valores que forman parte de la identidad de Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno