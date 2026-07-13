Intento de toma de terrenos en el barrio Manantiales de Moreno Sur

El movimiento comenzó durante la mañana de este lunes 13 de julio en un campo ubicado en el cruce de las calles Tierra del Fuego y Regueiro del barrio Manantiales de Moreno Sur, en las inmediaciones de la presa Roggero. Vecinos preocupados por la situación realizaron la denuncia. Hay un móvil de la Guardia Urbana de la municipalidad de Moreno e interviene personal del IDUAR (Instituto del Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de la comuna), informaron nuestras fuentes. Buscan desalojarlos. Serían una treintena de personas las que llevan adelante la usurpación. Instalaron carpas.