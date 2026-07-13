Detuvieron a dos hombres acusados de privar de la libertad y abusar de una joven en General Rodríguez

Dos hombres fueron detenidos en el barrio Marabó, en General Rodríguez, acusados de haber privado de la libertad a una joven con fines de abuso sexual, en un operativo realizado por efectivos de la Comisaría 1.ª.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de Arroyo Corto y Arroyo Ceibo. Tras el alerta de un familiar de la víctima, personal policial acudió rápidamente al lugar y logró detener al primero de los imputados, de 52 años.

Como resultado de las tareas de investigación e identificación, posteriormente fue arrestado un segundo sospechoso, de 24 años, en el mismo barrio. Durante el procedimiento, el acusado intentó resistirse agrediendo al personal policial, aunque fue reducido y detenido.

Además, durante el operativo se secuestraron algunos gramos de marihuana en poder de uno de los imputados.La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10 de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez