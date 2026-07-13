Policiales

Detuvieron a dos hombres acusados de privar de la libertad y abusar de una joven en General Rodríguez

Posted on by rodrigos
13
Jul

Dos hombres fueron detenidos en el barrio Marabó, en General Rodríguez, acusados de haber privado de la libertad a una joven con fines de abuso sexual, en un operativo realizado por efectivos de la Comisaría 1.ª.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de Arroyo Corto y Arroyo Ceibo. Tras el alerta de un familiar de la víctima, personal policial acudió rápidamente al lugar y logró detener al primero de los imputados, de 52 años.

Como resultado de las tareas de investigación e identificación, posteriormente fue arrestado un segundo sospechoso, de 24 años, en el mismo barrio. Durante el procedimiento, el acusado intentó resistirse agrediendo al personal policial, aunque fue reducido y detenido.

Además, durante el operativo se secuestraron algunos gramos de marihuana en poder de uno de los imputados.La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10 de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez