Con importantes novedades, celebraron el Día de la Magistratura y la Función Judicial

En la Sociedad Italiana de Moreno, el Colegio de Magistrados del Departamento Judicial conmemoró el Día de la Magistratura y la Función Judicial. Fue la excusa para desarrollar un encuentro de camaradería. Celebraron la reciente apertura de nuevos organismos y anunciaron el funcionamiento de la Comisión de Mapa Judicial de la provincia, donde se habría evaluado la apertura de cinco Juzgados de Familia y un nuevo Tribunal del Trabajo en nuestra región. Entrevista con el Dr. Federico Soñora, presidente de la institución.