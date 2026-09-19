Privatización de AySA: se conocieron las empresas que buscan hacerse cargo del servicio

El Ministerio de Economía realizó la apertura de las ofertas técnicas para incorporar un operador estratégico.

El esquema contempla la venta del 90% de las acciones estatales y un plan obligatorio de inversiones para ampliar la cobertura de agua y cloacas.

El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) avanzó con la apertura de los sobres correspondientes a las ofertas técnicas presentadas para la incorporación de un operador estratégico.

En esta instancia se conocieron dos propuestas: ROWING S.A., junto al Consorcio Rowing, Arcos, Transclor y PHX, y ROGGIO ROAS S.A., integrado por Roggio Roas S.A.U. y otras empresas.

Ahora, la Comisión de Evaluación deberá analizar las propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego.

La licitación contempla la transferencia al sector privado del 90% de las acciones pertenecientes al Estado Nacional, mientras que el 10% restante corresponde a los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada.

Uno de los puntos centrales del proceso es el plan de inversiones previsto para los primeros cinco años de la nueva concesión.

El Plan de Acción 2027-2031 establece inversiones por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.

El contrato también fija objetivos de cobertura para 2031 del 75,3% para el servicio de agua y 63,9% para cloacas. A su vez, establece que al finalizar el período inicial de 30 años la cobertura deberá alcanzar como mínimo el 90% en agua y el 75% en cloacas.

Durante el primer ciclo tarifario, correspondiente a cinco años, se prevé mantener constante en términos reales el nivel tarifario vigente al momento de su presentación, con las excepciones contempladas en el contrato.

El cumplimiento de las obligaciones estará sujeto a controles anuales del ERAS, mientras que las inversiones deberán contar con la certificación de un auditor técnico independiente.

El contrato contempla además sanciones ante incumplimientos graves y reiterados, entre ellas multas y la posibilidad de pérdida de la concesión.

Desde el Gobierno nacional señalaron que el nuevo esquema busca aumentar las inversiones, ampliar la cobertura y concentrar al Estado en las tareas de regulación, supervisión y control del servicio.

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