Con la inauguración de un pasaje, homenajearon al soldado Julio César Segura en Puerta de Hierro

Julio César Segura tenía 20 años cuando cayó en el combate de Wireless Ridge, en la guerra de recuperación de nuestras Islas Malvinas. Al cumplirse 44 años de su muerte, se realizó un acto homenaje sobre la calle Marcelino Soulé entre López Buchardo y Balcarce del barrio Puerta de Hierro. Allí se emplaza la casa familiar. En mayo del 2022 el Concejo Deliberante de Moreno votó que ese tramo de Soulé se denomine Pasaje Julio César Segura. Solo cuatro años tardó el municipio en efectivizar esa ordenanza. Los restos del soldado Segura están enterrados en el cementerio de Darwin. En el 2018 el Equipo Argentino de Antropología Forense los identificó y desde ese momento la lápida lleva su nombre.