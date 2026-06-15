Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida históricamente como Taty Almeida, falleció este domingo a los 95 años en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internada.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado emitido por sus familiares y allegados, quienes informaron que el deceso se produjo a las 19:20 horas. Según trascendió, el velatorio de la emblemática activista por los derechos humanos se llevará a cabo en la sede del sindicato de telecomunicaciones FOETRA.

Docente de profesión, su trayectoria en el activismo social y la defensa de los derechos humanos comenzó a raíz del secuestro y desaparición de su hijo, Alejandro Martín Almeida.

El joven de 20 años, quien se desempeñaba como trabajador en la agencia de noticias Télam, fue secuestrado en junio de 1975 por la organización paraestatal Triple A, durante la gestión gubernamental de Isabel Martínez de Perón.

A partir de ese hecho, Almeida dedicó su vida a la búsqueda de personas desaparecidas durante los años setenta y el posterior período de la última dictadura cívico-militar.

Con el paso de los años, y tras producirse las divisiones internas dentro del movimiento originario, asumió la presidencia de la denominada Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo.

Su figura y su rol institucional mantuvieron un fuerte peso en el ámbito social y político del país, siendo recordada a nivel general bajo la premisa que guio su militancia: «la única lucha que se pierde es la que se abandona».