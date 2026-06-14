El programa de Salud Infantil Itinerante alcanzó las 500 atenciones en General Rodríguez

El Programa Municipal de Salud Infantil Itinerante continúa recorriendo los barrios de General Rodríguez con el objetivo de acercar servicios sanitarios a la comunidad.

En una nueva jornada realizada en el barrio Güemes, la iniciativa alcanzó las 500 atenciones desde su puesta en funcionamiento.

La propuesta busca ampliar el acceso a la salud y garantizar una atención integral para niñas, niños y sus familias, mediante operativos que se desarrollan semanalmente en distintos puntos del distrito.

El programa es impulsado por la Secretaría de Salud Pública del Municipio en articulación con Promotores de Salud de la Provincia de Buenos Aires, fortaleciendo la presencia territorial y acercando controles, asesoramiento y acompañamiento a los vecinos.

A través de estas acciones, el Municipio continúa promoviendo políticas de cercanía que permiten mejorar el acceso a la atención sanitaria y acompañar el crecimiento y desarrollo de las infancias en cada barrio de la ciudad.

Municipalidad de General Rodríguez