La PFA detuvo a cuatro sujetos por comercialización de drogas en el partido de La Matanza

A través de un operativo monitoreado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), capturaron a cuatro individuos acusados por comercialización de estupefacientes al menudeo en la localidad de Villa Celina.

El procedimiento se inició en marzo del corriente año, mediante una directiva emanada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Temática de Estupefacientes del Departamental de La Matanza, a cargo del Dr. Diego Amador López, la cual ordenaba a los efectivos de la Dirección General Operaciones Hidrovía del Paraná de la Policía Federal Argentina, la realización de tareas investigativas en el “Barrio Las Achiras” de dicha localidad bonaerense, vinculadas al comercio de estupefacientes al menudeo.

Durante las pesquisas, se logró establecer como líder de la organización narcocriminal a una mujer, quien realizaba las actividades ilícitas contando con el apoyo de un grupo de hombres, para concretar la venta de drogas, en una cancha de fútbol ubicada en las entrañas de dicho barrio.

Asimismo, se logró vincular a la investigada con tres viviendas del barrio objeto de investigación, donde se realizaba el acopio, fraccionamiento y distribución del material estupefaciente. Finalmente, y por medio de la utilización de un dron, se logró documentar las maniobras de narcomenudeo, obteniendo vistas fílmicas de los vendedores.

Con el total de las pruebas obtenidas el Juzgado de Garantías N° 1 a cargo de la Dra. Mary Mabel Castillo, ordenó tres allanamientos, de los cuales fueron detenidos la mujer sindicada como la cabecilla de la banda junto a tres hombres.

Además, se secuestraron varias dosis de cocaína, pasta base, tussi y marihuana listas para su comercialización, una balanza de precisión, 92 teléfonos celulares, una notebook y demás elementos de interés para la causa.

Los detenidos, junto a los elementos incautados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas.

Con info PFA