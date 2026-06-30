Con la presencia del gobernador, en General Rodríguez inauguraron dos escuelas y una sala de salud

Fueron tres inauguraciones: la primera el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº 2 del barrio Mi Rincón, luego la Secundaria Nº 14 y finalmente la media Nº 6, dónde se realizó el acto central. Las actividades se realizaron durante el mediodía del pasado jueves 25 de junio.

En el cierre de la recorrida prevista en la visita del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Axel Kicillof, se llevó a cabo el corte de cinta que habilitó el edificio de la Escuela Secundaria N°6 “Dr. René Favaloro”, en la intersección de la calle Liniers, entre Hipólito Irigoyen y Mariano Moreno.

La misma inauguración contó con la presencia de la Directora General de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, Lic. Flavia Terigi; el Ministro de Salud provincial, Dr. Nicolás Kreplak; el Intendente Municipal, Dr. Mauro García; la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras, y demás autoridades provinciales y municipales.

El edificio cuenta con dos plantas, distribuidas de la siguiente manera: tres aulas por piso, un SUM (Salón de usos múltiples), sector administrativo -dirección, preceptoría y secretaría-, sanitarios cocina y laboratorio. Se ha propuesto y diseñado este edificio terminado en dos niveles, con la finalidad que permita un crecimiento racional ante la eventual demanda de matrícula, incluyendo una “Sala Maternal” en caso de ser necesaria su implementación, en un futuro inmediato.

En los próximos días, los estudiantes, que por estos días tenían sus clases en la Escuela Primaria N°1, ya podrán asistir con el ciclo lectivo en el nuevo edificio. Otra de las obras finalizadas por la actual gestión, que fortalecen y complementan la política educativa direccionada desde la provincia de Buenos Aires, tomada y revalidada desde nuestro municipio, para garantizar el acceso a la educación a todos los niños y niñas de nuestra ciudad.

Se inauguró el edificio de la Escuela Secundaria Nº 14 de La Campanilla

El intendente municipal y el gobernador bonaerense recorrieron la sede de la Escuela Secundaria Nº 14 “Irma Noemí Tardivo” de barrio La Campanilla.

La obra se llevó a cabo en el marco del programa “Escuelas a la Obra”, que promueve la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, quedando formalmente inaugurada y operativa para que los más de 500 estudiantes que conforman la matrícula de la institución ya puedan trasladarse desde la EP Nº 12 de Agua de Oro, en donde anteriormente asistían a clases.

El establecimiento educativo está ubicado en la intersección de Necochea y Neuquén, y cuenta con dos plantas en las que se dispone de 12 aulas, laboratorio, biblioteca, sala de equipos, SUM, dirección, sala de profesores, preceptoría, centro de estudiantes, sanitarios y patio.

Durante la recorrida, los y las estudiantes de la ES Nº 14, que interpretaron danzas folclóricas para recibir a las autoridades y celebrar la apertura formal del nuevo edificio.

Inauguración del CAPS Nº 2 “San Fermín” del barrio Mi Rincón

Mauro García y Axel Kicillof inauguraron la renovación y ampliación del CAPS Nº 2 “San Fermín”, del barrio Mi Rincón.

Esta obra forma parte del programa de fortalecimiento de la Red de Salud de la provincia de Buenos Aires, que se promueve en conjunto con el Ministerio de Salud bonaerense, y que abarca a todas las salas de atención primaria del distrito.

La sala, ubicada sobre la Ruta 24 al km 8, cuenta con una superficie total de 125 metros cuadrados y cuenta con consultorios de enfermería, medicina clínica, pediatría, ginecología, odontología, obstetricia, farmacia y SUM. Además, cuenta con 10 trabajadores a cargo, entre los que se encuentran trabajadores sociales y promotores de la salud.

Se trata de una obra que fue comenzada durante la gestión del 2019-2023 y que, ante los recortes de partidas presupuestarias otorgadas por el Estado Nacional, debió ser paralizada y licitada nuevamente para su terminación.

Cabe destacar que, para la última etapa de la obra, el municipio se hizo cargo de los trabajos para avanzar con la terminación del edificio, a partir de una inversión de 150 millones de pesos que fueron destinados a realizar instalaciones sanitarias, hidráulicas, y eléctricas, revestimientos, carpintería y pinturas exteriores e interiores y limpieza.

De esta manera, ya son 13 las obras finalizadas en materia de renovación de los CAPS: Nº 2 (Mi Rincón), Nº 5 (Güemes), N° 7 (Almirante Brown), N° 8 (Agua de Oro), N° 9 (Parque Rivadavia), Nº 13 (Altos del Oeste), Nº 14(Almafuerte), Nº 15 (Parque Irigoyen), Nº 16 (“Hospitalito”), Nº 17 y 18 (Villa Vengochea), Nº 19 (Bicentenario) y la creación de la Sala Nº 20 (Pico Rojo).