Cronograma de julio en el Teatro Marechal

Las entradas son gratuitas y se retiran una hora antes de cada función

El Municipio presenta la programación del mes de julio del Teatro Municipal «Leopoldo Marechal», con propuestas culturales para toda la comunidad que incluyen teatro, comedia, teatro clown, producciones comunitarias y espectáculos musicales.

Las actividades son de entrada libre y gratuita, y las localidades se retiran una hora antes de cada función en Asconapé 85, Moreno Centro.

La agenda comenzará el jueves 2, a las 19 horas, con «Leyenda: Tres historias de nuestra tierra», una producción de teatro y canto inclusivo y comunitario, apta para todo público, que propone un recorrido por relatos inspirados en la identidad y las tradiciones populares.

El sábado 4, a las 20:30 horas, llegará «Amnesia (o Maniobras del Olvido)», una obra en la que dos personajes se encuentran frente al vacío de la memoria y reconstruyen, a partir de distintos objetos, recuerdos atravesados por historias de profundo impacto.

La programación continuará el miércoles 8, desde las 20 horas, con la celebración del 40° aniversario del Teatro Municipal Leopoldo Marechal. La propuesta incluirá la entrega de menciones a exdirectores y actores, la presentación de un video institucional y un espectáculo artístico de cierre.

El viernes 17, a las 20:30 horas, se presentará «Severino.

El infierno tiene nombre», una obra que retrata los últimos minutos de vida del anarquista Severino Di Giovanni antes de su ejecución en 1931, durante la dictadura de Uriburu.

El sábado 18 llegará «Otra de tiros – Episodio 4», una nueva entrega de la comedia clown ambientada en el Lejano Oeste. La propuesta contará con triple función, a las 19, 20:30 y 22 horas, y presentará nuevas aventuras de sus personajes en una historia atravesada por el humor y la acción.

El viernes 24, a las 20:30 horas, será el turno de «La Farsa», una comedia que narra las desventuras de un posadero involucrado en el robo de un lechón de jabalí y las situaciones que desencadena un juicio impulsado por las autoridades para encubrir responsabilidades.

El sábado 25, a las 20:30 horas, se presentará «Alicia en su país, entre tangos y chacareras», una obra que relata la historia de una mujer que cría sola a sus hijos mientras persigue el sueño de cantar, con un recorrido que combina humor, emoción y música popular argentina.

Finalmente, el viernes 31, a las 20:30 horas, llegará «Del aceite a la cacerola», una propuesta teatral que recorre distintos momentos de la historia argentina a través de una cocina donde dos cocineras, enfrentadas por sus ideas, atraviesan los principales acontecimientos del país.

Para más información sobre la programación y futuras actividades, se pueden consultar las redes sociales oficiales del teatro @teatromarechalmoreno.

De esta manera, el Gobierno local promueve el acceso a propuestas culturales gratuitas y de calidad, con una programación que fortalece la participación de la comunidad y acompaña el desarrollo de la producción artística local.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno