La Casa de las Culturas fue escenario de una nueva celebración del Inti Raymi

La Casa de las Culturas fue sede de una nueva edición del Inti Raymi, la tradicional «Fiesta del Sol» de los Pueblos Originarios, que se realizó por octavo año consecutivo en el distrito con el acompañamiento del Municipio.

La actividad, organizada por Sikuris América Unida, comenzó durante la noche y se extendió hasta el amanecer.

A lo largo de la jornada se compartieron interpretaciones de música autóctona, una ceremonia de limpieza con sahumo y un guiso de lentejas que reunió a los asistentes en un espacio de encuentro y celebración.

El Inti Raymi representa el agradecimiento por las cosechas y el inicio de un nuevo ciclo, de acuerdo con la cosmovisión de los pueblos originarios.

Según explicaron desde la organización, el solsticio de invierno marca el momento en que la naturaleza inicia un período de descanso para renacer con la llegada de agosto y la celebración de la Pachamama.

La propuesta también buscó acercar a la comunidad las tradiciones, valores y saberes ancestrales vinculados al buen vivir, la reciprocidad y la vida en comunidad, promoviendo el reconocimiento y la difusión de la cultura de los pueblos originarios.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez