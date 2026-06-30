General Rodríguez fue sede de una jornada de capacitación sobre Derecho Animal

El Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez recibió la jornada “Actualización Judicial del Derecho Animal”, una propuesta de formación orientada a profundizar el conocimiento sobre la legislación vigente, la jurisprudencia y los principales desafíos en materia de protección y bienestar animal.

La capacitación reunió a especialistas y referentes del área, quienes expusieron sobre el abordaje de casos de maltrato y crueldad animal, el rol de las fiscalías ambientales, la importancia del vínculo entre las personas y los animales, y la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a su protección.

Las disertaciones estuvieron a cargo del Dr. Ricardo Bomparola, vocal del Comité de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA); el Dr. Juan Enrique Romero, director del Observatorio del Vínculo Humano-Animal; y la Dra. Bárbara Gagno, directora del Hospital Veterinario Municipal y del Centro de Zoonosis de General Rodríguez.

La actividad contó con la presencia de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras; el secretario de Salud, Dr. Héctor Tummino; la subsecretaria del Complejo Hospitalario, Dra. Claudia Vera; y concejales del distrito, quienes acompañaron el encuentro.

Desde el Municipio destacaron la participación de vecinos, trabajadores municipales y organizaciones protectoras, entre ellas SOS Can, y remarcaron la importancia de generar espacios de capacitación que contribuyan a fortalecer las herramientas de intervención y a promover una mayor conciencia sobre el cuidado y la protección de los animales.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez