Sociedad

La Justicia reconoció a dos yeguas como seres sintientes en un fallo considerado histórico

Posted on by rodrigos
01
Jul

La Justicia de Mendoza dictó una resolución que marca un precedente en materia de Derecho Animal al reconocer a dos yeguas rescatadas de una causa por faena clandestina como seres sintientes y sujetos de derecho.

La medida alcanza a «Dulce» y «Batata», dos de los equinos recuperados durante una investigación que permitió rescatar a 19 caballos víctimas de maltrato.

En el marco de esa causa, uno de los imputados fue condenado a una pena de cumplimiento efectivo y recibió además una inhabilitación por dos años para la tenencia y el manejo de animales.

La sentencia también dispuso el decomiso definitivo de las dos yeguas y otorgó su custodia a la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), que continuará a cargo de su cuidado y protección.Desde la entidad destacaron que la resolución representa un avance en el reconocimiento jurídico de los animales como víctimas que merecen protección efectiva y remarcaron la importancia de fortalecer las herramientas legales para combatir el maltrato y la crueldad animal.

El fallo se suma a otras medidas impulsadas en Mendoza en materia de protección animal y vuelve a poner en debate el alcance del Derecho Animal y el reconocimiento de los animales como seres sintientes dentro del sistema judicial argentino.

Foto NA