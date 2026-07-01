La Justicia reconoció a dos yeguas como seres sintientes en un fallo considerado histórico

La Justicia de Mendoza dictó una resolución que marca un precedente en materia de Derecho Animal al reconocer a dos yeguas rescatadas de una causa por faena clandestina como seres sintientes y sujetos de derecho.

La medida alcanza a «Dulce» y «Batata», dos de los equinos recuperados durante una investigación que permitió rescatar a 19 caballos víctimas de maltrato.

En el marco de esa causa, uno de los imputados fue condenado a una pena de cumplimiento efectivo y recibió además una inhabilitación por dos años para la tenencia y el manejo de animales.

La sentencia también dispuso el decomiso definitivo de las dos yeguas y otorgó su custodia a la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), que continuará a cargo de su cuidado y protección.Desde la entidad destacaron que la resolución representa un avance en el reconocimiento jurídico de los animales como víctimas que merecen protección efectiva y remarcaron la importancia de fortalecer las herramientas legales para combatir el maltrato y la crueldad animal.

El fallo se suma a otras medidas impulsadas en Mendoza en materia de protección animal y vuelve a poner en debate el alcance del Derecho Animal y el reconocimiento de los animales como seres sintientes dentro del sistema judicial argentino.

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