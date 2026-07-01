Murió un bebé de dos meses en Ituzaingó y detuvieron a sus padres

La Justicia avanza en la investigación por la muerte de un bebé de dos meses ocurrida en una vivienda de la localidad bonaerense de Ituzaingó.

En el marco de la causa, los padres del niño fueron detenidos luego de que durante un allanamiento se encontraran estupefacientes y otros elementos vinculados a su comercialización.Según la información difundida por la investigación, el hecho se conoció tras un llamado al 911 que alertó sobre una emergencia médica en un domicilio de la calle Belgrano.

Los padres del bebé manifestaron que el niño se encontraba durmiendo entre ambos cuando advirtieron que no reaccionaba.

Tras realizar maniobras de reanimación, lo trasladaron de urgencia al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde se confirmó su fallecimiento.

Posteriormente, por disposición judicial, se realizó una inspección en la vivienda con la participación de Policía Científica y personal especializado en investigaciones sobre drogas.

Durante el procedimiento se secuestraron marihuana, una balanza, bolsas para fraccionamiento y otros elementos de interés para la causa.

A partir de ese hallazgo, la fiscalía ordenó la detención de ambos adultos por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias de la muerte del bebé.

Las autoridades informaron que aguardan el resultado de la autopsia, que será clave para establecer la causa del fallecimiento.