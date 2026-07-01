El viernes se espera la jornada más fría del año en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para atravesar la jornada más fría del año. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes 3 de julio se registrarán las temperaturas más bajas de 2026 debido al ingreso de una intensa masa de aire polar.

Las condiciones favorecerán la presencia de heladas durante las primeras horas del día, especialmente en localidades del sur del conurbano bonaerense, donde las mínimas podrían ubicarse por debajo de los 0°C.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y otros sectores del área metropolitana se esperan temperaturas cercanas a 1°C.

El pronóstico también anticipa tiempo estable, sin lluvias y con escasa nubosidad, aunque la sensación térmica podría resultar aún más baja por la persistencia del aire frío.

Las bajas temperaturas se mantendrán durante varios días, por lo que se recomienda extremar los cuidados, en especial con niños, personas mayores y quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se aconseja utilizar los sistemas de calefacción de manera segura para prevenir accidentes por intoxicación con monóxido de carbono.

Si bien este episodio no alcanzaría los registros históricos de frío en la región, marcará el punto más intenso de la actual ola polar y la jornada más fría del año en el AMBA hasta el momento.