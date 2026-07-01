El Hospital Posadas incorporó una clínica especializada para embarazos de alto riesgo

El Hospital Posadas puso en funcionamiento la Clínica de Preeclampsia y Enfermedad Vascular Placentaria, un espacio destinado a la atención y el seguimiento de embarazadas con riesgo de desarrollar preeclampsia y otras complicaciones vinculadas a la placenta.

La propuesta cuenta con un equipo interdisciplinario que brinda un seguimiento personalizado, con el objetivo de detectar de manera temprana posibles complicaciones y acompañar el cuidado tanto de la madre como del bebé durante todo el embarazo.

La clínica funciona un día por semana en el Hospital de Día y recibe derivaciones desde los consultorios de hipertensión arterial o por indicación del médico tratante.

Con esta iniciativa, el Hospital Posadas amplía las estrategias de atención para embarazos de alto riesgo, fortaleciendo la prevención, el diagnóstico precoz y el acompañamiento integral de las pacientes.

Hospital Posadas