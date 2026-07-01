Más de 300 auxiliares de la educación realizaron sus aptos físicos en General Rodríguez

El pasado sábado se llevó adelante una jornada de aptos físicos destinada a auxiliares de la educación en el Centro Cultural «Germán Abdala», donde más de 300 trabajadoras y trabajadores pudieron completar este trámite fundamental para el desarrollo de sus tareas.

La iniciativa permitió acercar el servicio a la comunidad educativa, facilitando el acceso a los controles médicos necesarios y acompañando a quienes desempeñan un rol esencial en las instituciones educativas del distrito.

Del operativo participaron el intendente Mauro García; la presidenta del bloque Fuerza Patria del Honorable Concejo Deliberante, Patricia Peña Hernández; el director de Asuntos Gremiales, Fernando Díaz; el coordinador de Asuntos Gremiales, Cristian Ponce; y representantes de ATE – General Rodríguez.

Asimismo, las y los trabajadores que no pudieron realizar el apto físico durante la jornada recibieron un turno para esta semana, con el objetivo de garantizar que todos puedan completar el trámite.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera articulada para acompañar a las y los trabajadores de la educación, promoviendo políticas que faciliten el acceso a derechos y mejoren las condiciones para el desempeño de sus funciones.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez