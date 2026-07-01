Se realizó una capacitación en Infectología Molecular Aplicada para médicos veterinarios

El pasado jueves 25 de junio se llevó a cabo la charla «Infectología Molecular Aplicada: el verdadero impacto en la clínica diaria», una jornada de actualización profesional destinada a médicos veterinarios de nuestra ciudad y localidades vecinas, en las instalaciones de la Cámara Empresaria de General Rodríguez.

La actividad fue organizada en conjunto por DVeLab Laboratorio Diagnóstico Veterinario y el Hospital Veterinario Municipal de General Rodríguez, con el objetivo de acercar nuevas herramientas diagnósticas que contribuyan a optimizar la toma de decisiones en la práctica clínica, así como también entregando conocimientos nuevos en la materia.

La disertación estuvo a cargo del Dr. Darío A. Malacari, quien abordó los avances en diagnóstico molecular y la aplicación de técnicas como la PCR en el abordaje de enfermedades infecciosas, destacando su importancia para lograr diagnósticos más precisos y tratamientos oportunos.

El diagnóstico molecular identifica enfermedades mediante el análisis del material genético (ADN y ARN) o proteínas. Permite detectar alteraciones o infecciones con altísima precisión y rapidez, facilitando el desarrollo de tratamientos médicos altamente personalizados.

“Desde el Hospital Veterinario Municipal agradecemos a DVeLab por el trabajo conjunto, al Dr. Malacari por compartir sus conocimientos y a todos los profesionales que participaron de esta jornada, reafirmando el compromiso de seguir promoviendo espacios de formación continua que fortalezcan la medicina veterinaria y beneficien la salud animal de nuestra comunidad”, sentenció Barbara Gagno, directora del Hospital Veterinario y Centro de Zoonosis.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez