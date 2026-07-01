El Senado bonaerense aprobó el proyecto que incorpora pictogramas en el transporte público

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley que establece la incorporación obligatoria de pictogramas de accesibilidad en las unidades de transporte público de pasajeros, una iniciativa orientada a facilitar la comunicación y promover una movilidad más inclusiva.

La propuesta, impulsada por la diputada provincial Luciana Padulo y acompañada por el Ministerio de Transporte bonaerense, prevé la incorporación del artículo 47 bis al Decreto Ley 16.378/57.

La medida busca favorecer la accesibilidad comunicacional de personas con discapacidad que presentan dificultades en el lenguaje verbal y la comunicación.Tras la aprobación en el Senado, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, destacó que la iniciativa representa un nuevo avance en la construcción de un sistema de transporte accesible, al tiempo que remarcó la importancia de garantizar que todas las personas puedan desplazarse con mayor autonomía y seguridad.

Por su parte, la diputada Luciana Padulo señaló que el trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado permitió avanzar con una propuesta que apunta a mejorar la inclusión y fortalecer la convivencia en los espacios públicos.

La incorporación de pictogramas se suma a otras políticas impulsadas por el Ministerio de Transporte provincial para ampliar la accesibilidad en el sistema, entre ellas la incorporación de unidades con piso bajo, la instalación de rampas, la capacitación con perspectiva de discapacidad y el fortalecimiento del programa de Pases Libres Multimodales.

Con este paso legislativo, la provincia continúa avanzando en medidas destinadas a garantizar un transporte público más accesible e inclusivo para toda la comunidad.

Ministerio de Transporte PBA