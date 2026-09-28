Con patada voladora y trompadas, frustran un robo a mano armada en un mercado del barrio La Perlita

El suceso se produjo a las 18:19 de este jueves 24 de septiembre. Dos delincuentes ingresaron a un mercado ubicado sobre la calle Ecuador entre Marcos del Bueno y Zárate, en el barrio La Perlita de Moreno Norte. Cuando los malvivientes abordaban un cajero, apareció una persona desde el fondo del comercio y le aplicó a uno de ellos una patada voladora, digna de un campeón de lucha libre. El hampón le apuntó con un arma pero decidió darse a la fuga, abandonando a su cómplice. El frustrado ladrón que quedó dentro del comercio recibió una soberana paliza. No tenemos confirmación si finalmente llegó la Policía.