Detuvieron al acusado de balear a un nene de 6 años en Vista Linda

Un hombre fue detenido acusado de haber participado en una balacera ocurrida días atrás en el barrio Vista Linda de General Rodríguez, en la que un nene de 6 años resultó herido en la zona de la nuca.

El hecho ocurrió cuando el menor se encontraba cenando junto a su familia en una vivienda ubicada en inmediaciones de 25 de Mayo y Ameghino.

En ese momento, varias personas efectuaron disparos desde una moto tipo cross contra el domicilio.

Uno de los proyectiles alcanzó al niño, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Vicente López y Planes por un vecino y posteriormente estabilizado.

A partir de las tareas investigativas realizadas por la Justicia, los investigadores establecieron como principal hipótesis que el ataque habría estado dirigido contra un familiar mayor del menor y que podría estar relacionado con una disputa vinculada al narcomenudeo en la zona.

El detenido, identificado por sus iniciales J.B., fue localizado luego de distintas tareas que incluyeron el análisis de cámaras, declaraciones testimoniales y patrullajes encubiertos.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron cocaína y marihuana.J.B. quedó a disposición de la Justicia y deberá ser indagado en las próximas horas.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Municipalidad de General Rodríguez