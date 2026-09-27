Un estudiante de la UNM se consagró campeón suramericano de karate

Joaquín Molina, estudiante de la carrera de Contador Público Nacional de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), se consagró campeón en la categoría kumite hasta 60 kilos durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El deportista volvió a destacarse en una competencia internacional y sumó un nuevo logro a su trayectoria deportiva, esta vez representando a la Argentina en el certamen suramericano.

Desde la Universidad Nacional de Moreno destacaron el resultado alcanzado por Molina y felicitaron al estudiante por su desempeño y por llevar a la institución al ámbito deportivo regional.

Universidad Nacional de Moreno