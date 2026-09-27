General Rodríguez realizó una jornada para visibilizar el trabajo en salud mental

La Plaza Central de General Rodríguez fue escenario de una Expo de Salud Mental organizada por la Mesa Municipal de Salud Mental junto con organizaciones e instituciones que trabajan en la temática en la ciudad.

Durante la jornada se instalaron distintos puestos donde se compartió con la comunidad información sobre el trabajo que se desarrolla en el distrito en materia de concientización y asesoramiento sobre salud mental.

La actividad se realizó en el marco del Mes de la Prevención del Suicidio y permitió fortalecer espacios destinados a la concientización, el acompañamiento y el cuidado de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez