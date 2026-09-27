Rescataron una tortuga de agua y la liberaron en una laguna de Moreno

La guardia de Guardaparques de Moreno intervino luego de que un vecino alertara sobre la presencia de una tortuga de agua en su domicilio.

El ejemplar fue revisado previamente por un veterinario para comprobar su estado de salud y, posteriormente, fue trasladado a una laguna donde permanecerá en una etapa de observación y pre-adaptación antes de su retorno definitivo al ambiente.

Desde el área municipal de Ambiente recordaron la importancia de respetar la fauna silvestre y evitar retirar a los animales de su hábitat cuando no se encuentran en peligro.

Moreno cuenta con una importante presencia de humedales y está atravesado por el río Reconquista y sus arroyos afluentes, por lo que es habitual encontrar especies silvestres como tortugas de agua.

Ante la presencia de uno de estos animales, se recomienda no tocarlo ni llevárselo si se encuentra fuera de peligro y puede continuar su recorrido.

En caso de que esté herido o en una situación de riesgo, se debe contactar al área municipal de Ambiente para solicitar la intervención de la guardia de Guardaparques.

Info Secretaría de Ambiente de Moreno