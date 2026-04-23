Con un nuevo récord de participación, comenzó la Etapa Local de las Olimpiadas Virgen de Luján

Con un nuevo récord de participación, desde la semana pasada comenzó a disputarse la Etapa Local de las Olimpiadas Virgen de Luján 2026, una propuesta dirigida a personas mayores de 60 años que incluye 18 disciplinas deportivas y 6 culturales.

“Es una propuesta que se consolida año tras año y crece en participación, no solo en Luján sino también en los casi treinta municipios que se suman y acompañan, lo cual por supuesto es motivo de orgullo.

Las Olimpiadas significan una oportunidad para que las personas mayores compartan ámbitos de socialización a través de actividades deportivas y culturales, que son la base de una vida activa y saludable”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

La Etapa Local del torneo se puso en marcha el pasado martes en el Club de los Abuelos, donde se disputó la disciplina Chin Chon, y se extenderá hasta el próximo sábado 25 de abril, cuando se lleve adelante la competencia de Fútbol Tenis en las instalaciones del Polideportivo Municipal.

Las disciplinas deportivas incluyen competencia en pesca, paddle, caminata mixta, pentatlón, newcom, taba, sapo, escoba de 15, mus, truco, ajedrez, damas, lotería, tenis de mesa, fútbol tenis y tejo, entre otras actividades.

Entre las culturales, habrá actividad en pintura, dibujo, danzas folclóricas, danza de tango, solista vocal folclore y solista vocal tango.Las jornadas tendrán lugar en diferentes espacios del distrito como el Polideportivo Municipal, Club Náutico “El Timón”, Casa Municipal de las Personas Mayores, Parque San Martín, Parque Independencia, Centro de Jubilados Ferroviarios y Club de los Abuelos.

“Estamos muy contentos porque este año alcanzamos un nuevo récord de participación, con más de 750 personas mayores inscritas. Los clasificados en las distintas disciplinas formarán parte de los seleccionados locales que representarán a Luján el próximo 13 de mayo, cuando se disputen las finales en las instalaciones del Club Náutico “El Timón”, con la presencia confirmada de 29 municipios bonaerenses”, explicó por su parte el Subdirector de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Adrián Caporales.

Las Olimpiadas Virgen de Luján son organizadas por la Subdirección de Promoción de Derechos de Personas Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

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