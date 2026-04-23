Denuncian que la inmobiliaria Tarraubella estafó a vecinos de Moreno Sur y les cortaron la luz

Son 72 familias que fueron perjudicados por la inmobiliaria Tarraubella, según denuncian. Es un loteo que vendió hace más de una década y que está ubicado sobre la calle Obarrio a la altura de Damicis, a medio camino entre la estación de servicio de las cinco esquinas y el camping del Sindicato del Seguro, en la zona sur de Moreno. En la mañana de este miércoles 22 de abril se hizo presente una empresa para cortar el suministro eléctrico. El tema es que el predio no está subdivido legalmente. Hay reclamos en la municipalidad y los titulares de Tarraubella no se presentan. Según lo que contó un funcionario del IDUAR (Instituto del Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional) de la comuna, las tierras estarían inhibidas. Una estafa a los vecinos, quienes pagaron por los lotes y no pueden escriturar ni acceder a los servicios.