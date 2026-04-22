Inició el relevamiento federal sobre niños y adolescentes sin cuidados parentales

El Ministerio de Capital Humano puso en marcha un relevamiento a nivel federal destinado a conocer en detalle la situación de niños y adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales en el país.

La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, apunta a relevar información actualizada sobre quienes han sido separados de su familia de origen por medidas de protección y residen en hogares alternativos.

El trabajo se desarrollará de manera articulada con las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El estudio permitirá contar con datos precisos y confiables para orientar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas enfocadas en la protección integral, el bienestar y la restitución del derecho a vivir en un entorno familiar.

Asimismo, facilitará el monitoreo de las condiciones en las que se encuentran estos niños y adolescentes, y contribuirá a detectar situaciones de vulnerabilidad que requieran intervención.

Para llevar adelante el relevamiento, se implementará un cuestionario que será completado junto a los organismos provinciales de niñez.

Durante todo el proceso, la cartera nacional brindará asistencia técnica para asegurar la calidad y homogeneidad de los datos recabados.

El trabajo concluirá con la elaboración de un informe final que servirá como base para fortalecer las políticas de cuidado y protección dirigidas a este sector de la población.

argentina.gob.ar