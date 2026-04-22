El HCD de General Rodríguez impulsa un taller de Lengua de Señas Argentina

Con el objetivo de fomentar la inclusión y mejorar la comunicación dentro de la comunidad, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) lleva adelante un Taller Introductorio de Lengua de Señas Argentina (LSA).

La propuesta busca generar herramientas básicas que permitan derribar barreras comunicacionales y promover una sociedad más accesible para todas las personas.

Desde el organismo destacaron la importancia de crear este tipo de espacios abiertos, que contribuyen a la integración y al fortalecimiento del vínculo comunitario en General Rodríguez.

La iniciativa se enmarca en una serie de acciones orientadas a consolidar políticas inclusivas y ampliar derechos en el ámbito local.

HCD General Rodríguez