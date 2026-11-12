Concejales oficialistas de Moreno: incluido el fin de semana, seis días de descanso

El Concejo Deliberante de Moreno volvió a quedarse sin quórum y no pudo sesionar este jueves 12 de noviembre.

El oficialismo estuvo ausente y solamente se hicieron presentes los concejales de la oposición.

La sesión tenía previsto abordar un extenso temario que finalmente quedó sin tratamiento.

La falta de actividad legislativa se produjo después de un fin de semana sin sesiones y de una seguidilla de feriados y jornadas no laborables.

El lunes fue feriado nacional por la visita del Papa; el martes se conmemoró el Día del Empleado Municipal —que en realidad corresponde al domingo 8 de noviembre— y el miércoles 11 fue feriado en el ámbito provincial. Para el IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local), el feriado local del martes se debió a la presencia del Papa y no a la conmemoración del Día del Trabajador Municipal.

Ese mismo martes, solamente hubo feriado en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las actividades vinculadas con la visita papal.De esta manera, entre el sábado 7 y el jueves 12 de noviembre, los concejales acumularon seis días consecutivos sin actividad legislativa.

Se desconoce si los ediles de Fuerza Patria tenían prevista alguna otra actividad que justificara su ausencia, aunque su responsabilidad institucional principal es la de participar de las sesiones del Concejo Deliberante y garantizar el funcionamiento del cuerpo legislativo.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que no es menor si se tiene en cuenta que un concejal de Moreno percibe actualmente una dieta superior a los dos millones de pesos.

A diferencia de lo que podría suponerse, las inasistencias a las sesiones no implican automáticamente descuentos en sus haberes.

El reglamento interno del Concejo Deliberante establece sanciones cuando un edil falta a más de dos sesiones ordinarias en un mismo mes.

La particularidad es que el cuerpo legislativo tiene previstas solamente dos sesiones ordinarias mensuales.

Así, el mecanismo de sanciones deja un margen prácticamente inexistente para que se produzcan las faltas que habilitarían una penalización.

Mientras tanto, los expedientes esperan, los temas de interés para los vecinos siguen sin debatirse y el funcionamiento del Concejo queda supeditado a que sus integrantes decidan presentarse a sesionar.