Crece exponencialmente la presentación de amparos por falta e incumplimiento de coberturas médicas

En el Colegio de la Abogacía del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez se lleva adelante una serie de encuentros de capacitación para letrados en este tema tan sensible, cuya demanda crece de manera sostenida, principalmente desde la publicación del decreto nacional 70/23. En el foco, las obras sociales y las prepagas. Entrevista con las Dras. Elizabeth Moscoso (presidenta de la comisión de Abogados Nóveles del CAMGR), y Glenda Martínez Escala y Nayla Florencia Domínguez (directoras del Instituto de Derecho a la Salud del CAMGR)