Reclamaron justicia por el homicidio de Franco Leiva en el barrio Los Granados de Trujui

Un disparo de un arma calibre 9 mm. recibió en la cabeza Franco Daniel Leiva, de 27 años. Leiva agonizó un día y medio. En la madrugada del martes falleció. El suceso se produjo sobre la calle Lemos entre Demóstenes y Beinot del barrio Los Granados de la localidad morenense de Trujui, frente a la cancha del club de la zona. Ocurrió alrededor de las 23 horas del domingo 4 de octubre. Hasta el momento no hay detenidos. Interviene la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

Este sábado 7 de octubre, familiares y amigos de Franco Leiva realizaron una protesta, que comenzó en las inmediaciones de la cancha de Los Granados, y finalizó con un corte total de la Ruta 23 a la altura de la calle Demóstenes, ingreso al barrio Las Flores.

La manifestación exigió justicia y la detención de los autores del asesinato de Leiva.