¿Ajuste de cuentas? Asesinaron a sangre fría a un joven frente a la cancha de Los Granados en Trujui

Cuatro disparos de un arma calibre 9 mm. recibió en la cabeza Franco Daniel Leiva, de 27 años. Ocurrió en la noche del domingo 4 de octubre en el barrio Los Granados. Leiva agonizó un día y medio. En la madrugada del martes falleció. La justicia trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas.

El suceso se produjo sobre la calle Lemos entre Demóstenes y Beinot del barrio Los Granados de la localidad morenense de Trujui, frente a la cancha del club de la zona. Ocurrió alrededor de las 23 horas del domingo 4 de octubre.

Una cámara de seguridad filmó una parte de la secuencia. En las imágenes se ve a Franco Daniel Leiva, de 27 años, circulando en bicicleta, mientras fuma. Detrás de él, dos sujetos a pie, muy cerca. Segundos después, se escucharon varias detonaciones de armas de fuego.

Leiva quedó tirado sobre la calle Lemos, con la bicicleta entre sus piernas. De su cabeza brotaba sangre de manera profusa. Fue trasladado por una ambulancia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Ingresó al quirófano, donde a duras penas los médicos lograron estabilizarlo. Había perdido masa encefálica. Las heridas las tenía todas en la cabeza. Quedó internado en terapia intensiva.

Mientras tanto, la Policía ya notificada del hecho, recabó testimonios y requirió las cámaras de vigilancia de las inmediaciones. Empezaron a buscar intensamente a los dos hombres que presumiblemente atacaron a Leiva.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Leandro Ventricelli. La investigación tiene como hipótesis principal la de un ajuste de cuentas, por motivos no determinados.

Leiva lamentablemente falleció durante la madrugada del martes 6. La operación de autopsia realizada en el Cuerpo Médico Forense de General Rodríguez durante el mediodía de ese martes reveló que había recibido 4 balazos en la cabeza a poca distancia. Una clara ejecución. Extrajeron 4 plomos, que serán cotejados con los casquillos de 9 mm. recuperados en la escena del crimen.

La carátula de la causa es “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser perpetrado con premeditación y alevosía”. Hasta el momento no hay detenidos.