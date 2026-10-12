Nueve disparos para robarle la moto: está internado en grave estado

El suceso se produjo el pasado jueves 8 de octubre a las 20:32 sobre la avenida Saavedra Lamas (que divide José C. Paz de la localidad morenense de Cuartel V y que en este último distrito lleva por nombre Derqui) en el cruce con la calle Juan Torres de Vera y Aragón (del lado de Moreno) en la puerta de una carnicería, que se encuentra emplazada delante del Plan Federal del barrio San Atilio de José C. Paz.

Una pareja residente en el barrio La Esperanza de Francisco Álvarez llegó en moto. Mientras la mujer entró a realizar compras, el hombre quedó en la puerta, montado en el vehículo.

En esos momentos aparecieron los motochorros. Uno de los delincuentes empezó a forcejear con el muchacho, identificado como Sebastián Figueredo, de 35 años y padre de tres hijas, mientras que el otro le apuntaba con una pistola. Ante la resistencia, el hampón comenzó a disparar contra Figueredo. Se escucharon nueve detonaciones. Finalmente lograron llevarse el vehículo, una Honda GLH 150, y huyeron en dirección a Pilar.

Figueredo quedó herido en la pierna. Fue asistido por su esposa, vecinos y comerciantes. Lo trasladaron al hospital Mercante de José C. Paz, donde fue ingresado en quirófano. Los médicos lograron estabilizarlo, ya que la bala lo alcanzó en la arteria, además de fracturar huesos. Fue intervenido quirúrgicamente dos veces. Los galenos no descartan una tercera intervención. Su estado es muy delicado debido a la lesión y a la pérdida de sangre. Por lo pronto los familiares cercanos denuncian que nadie del municipio de José C. Paz ni de Moreno se contactó para brindar asistencia.

La causa es instruida por la fiscalía en turno del Departamento Judicial de San Martín y el trabajo de campo lo realiza personal de la Comisaría 3ª de José C. Paz. Hasta el momento no hay detenidos y tampoco se recuperó la moto.