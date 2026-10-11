Policiales

Un perro pitbull atacó y mató a un nene de 4 años en barrio La Providencia de Francisco Álvarez

Posted on by rodrigos
11
Oct

El drama se desarrolló durante la tarde de este sábado 10 de octubre en una vivienda ubicada sobre la calle Los Fresnos entre La Providencia y San Francisco de Asís, del barrio La Providencia de Francisco Álvarez.

Según los datos obtenidos por varias fuentes, el nene de 4 años quedó a cuidado de su madrina. El perro pitbull es propiedad de esta mujer. En un descuido, el animal atacó y mató a la criatura.

Rápidamente, solicitaron asistencia pero ya el pequeño había fallecido. Intervino el Comando de Patrullas y personal de la comisaría 6ª de Moreno (Francisco Álvarez). Dieron aviso a la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Carina Saucedo.

La fiscal ordenó la instrucción de un expediente caratulado como “homicidio culposo” y la aprehensión de la mujer. En el mediodía de este domingo la imputada prestó declaración y seguirá detenida.

El perro quedó bajo la custodia de la dirección de Zoonosis municipal.