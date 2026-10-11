Con 4.000 porciones gratis, festejan el Día del Guiso Carrero “El Morenito” en la plaza Favaloro

La actividad, organizada por la dirección de Turismo de la municipalidad de Moreno, se realizará el próximo lunes 12 de octubre en la intersección de las calles Benito Juárez y Juan Bautista Bustos, donde se encuentra la plaza Favaloro del Distrito Ecológico Roggero, en las cercanías del Parque Los Robles. Tendrá como protagonista estelar el guiso carrero “El Morenito”, reconocido internacionalmente. Más de 40 chefs lo prepararán y repartirán 4.000 porciones de manera gratuita. Además habrá shows y stands de emprendedores. Entrevista con Leonardo Gutiérrez, creador de la comida