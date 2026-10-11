La Feria del Libro de General Rodríguez ofrecerá seis días de actividades culturales gratuitas

La Feria del Libro de General Rodríguez tendrá su primera edición del martes 20 al domingo 25 de octubre, con una amplia programación de presentaciones de libros, charlas, talleres, narraciones, espectáculos y propuestas artísticas. La entrada será libre y gratuita.

La inauguración oficial está prevista para el lunes 19 de octubre a las 19, en la Cámara Empresaria de General Rodríguez, ubicada en Hipólito Yrigoyen 366. La actividad es organizada por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial General Rodríguez, con el auspicio de la Municipalidad y la Cámara Empresaria local, y el acompañamiento del Distrito Escolar.

Durante los seis días, el público podrá recorrer 21 stands de editoriales, librerías, proyectos editoriales e instituciones culturales y educativas.

También habrá muestras artísticas, actividades para escuelas y propuestas destinadas a niñas, niños y adolescentes.Libros, literatura y encuentros con autoresLa programación incluirá presentaciones de obras de autores y autoras de distintos géneros.

Entre los títulos previstos se encuentran El ambiente natural de General Rodríguez, de Marina Rodríguez; Cuando el silencio deja de doler, de Guillermo Vallejo; Lo que oculta una sonrisa, de Grecia Arias; Argentina en blanco y negro. Afroporteños. 200 años de historia, de Virginia Martínez; y Ellas no fueron contadas, del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense.También se presentarán trabajos de escritores locales y de la región, antologías poéticas, literatura infantil y otras publicaciones.

En el espacio de charlas y disertaciones se abordarán temas vinculados con la escritura creativa, la educación, la historia y el periodismo. Entre los encuentros anunciados se encuentran “Resistir al algoritmo: la escuela como espacio contracultural”, a cargo de Alumine Giuliani Gallego y Matías Garate; “De los Andes a Malvinas”, del profesor Carlos Giglioti; y una disertación de Nora Veiras sobre el periodismo, la polarización y la inteligencia artificial.

Narraciones, talleres y espectáculosLa Feria contará con narraciones orales, lecturas de cuentos y propuestas de literatura infantil, con la participación de narradores y espacios culturales de la zona.

Entre las actividades figuran relatos clásicos y contemporáneos, el uso de kamishibai y un homenaje a María Elena Walsh con música en vivo y cuento.

Además, habrá talleres de historietas, una charla sobre las posibilidades profesionales de esa disciplina y un encuentro dedicado al humor en la literatura.

La programación artística sumará espectáculos de clown, obras teatrales, música, poesía, baile y una presentación del Centro Vasco Eusko Aterpea. También participará SADE Filial Moreno con el Recital de Poesía Morenense y Conurbana.En el área audiovisual se proyectará el documental Soy Ella, dirigido por Cecilia Pinotti, con la participación de La Kalo.

La actividad estará destinada a mayores de 13 años.

Entre las propuestas visuales se destacan la muestra “Imaginación artificial: Dibujos que piensan”, organizada por UTPBA y DATA.U, y una muestra interactiva con intervención artística de Gabriela Piepoch, iluminación y sonido de Diego Asmad y su compañía La Farfala.

También se realizarán talleres de collage y escritura y poesía.Cierre y participación de instituciones

El domingo 25 de octubre, a las 15, se entregarán los premios del Primer Concurso Literario Juvenil “Alicia Digón” y se realizará el cierre protocolar de la Feria.La convocatoria se desarrollará bajo el lema “Leer, narrar y crear un futuro mejor”, con el objetivo de promover la lectura y la escritura y generar un espacio de encuentro entre lectores, escritores, artistas, instituciones educativas y la comunidad.

La Feria del Libro de General Rodríguez podrá visitarse del 20 al 25 de octubre en la Cámara Empresaria, ubicada en Hipólito Yrigoyen 366, con entrada libre y gratuita.

La organización informó que la programación podría sumar nuevas actividades en los próximos días.

SADE GR