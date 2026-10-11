«Golpeador atrapado”: la PFA detuvo a un hombre acusado de violentar a golpes a su ex mujer delante de sus hijos

En un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a un sujeto de 41 años de edad sobre el que pesaba un pedido de captura vigente por el delito de Lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género.

Al imputado se le adjudican varios hechos de violencia contra su ex mujer y madre de sus cuatro hijos menores de edad.

El primero ocurrió en septiembre del año 2021 en la localidad de Libertad, partido de Merlo, cuando el acusado en estado de ebriedad se hizo presente en el domicilio de la damnificada exigiéndole el ingreso a la finca, ante la negativa de la mujer, comenzó a golpearla delante de sus hijos propinándole reiterados golpes que le provocaron politraumatismos.

Este ataque fue denunciado y se dispuso una medida de restricción perimetral respecto del mismo, por el término de siete meses.

En octubre del año 2021, el agresor se presentó nuevamente en el domicilio de la ex mujer incumpliendo la restricción dispuesta y luego de mantener una discusión con la misma, la agredió físicamente provocándole lesiones que le ocasionaron incapacidad laboral.

En dicha oportunidad, los vecinos de la zona realizaron diversos llamados al servicio de emergencias 911, con el fin de auxiliar a la víctima, por lo que fue detenido por personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Al día siguiente recupero su libertad, quedando afectado al proceso judicial en su contra.

De forma posterior, al intentar ser convocado para dar inicio al debate oral, no pudo ser hallado, sustrayéndose del accionar de la justicia y permaneciendo en calidad de prófugo.

Por tal motivo, en septiembre del corriente año el Juzgado en lo Correccional N°5 del Departamento Judicial de Morón a cargo de la Dra. Graciela Julia Angriman, Secretaría de la Dra. María Laura Corrales, dispuso su captura.

En consecuencia, los detectives de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA a través de diversos rastrillajes obtuvieron la información de que el buscado habría tramitado su certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia Criminal y Estadística Carcelaria y que concurriría a retirar de manera presencial sus resultados a la sede de la mencionada cartera ubicada en el barrio porteño de San Nicolás.

Consecuentemente, los federales con la anuencia del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias a cargo del Dr. Alejandro Litvack, Secretaría del Dr. Sebastián Ibáñez implantaron un operativo de vigilancia en el lugar, luego de varias horas de espera observaron a un hombre de similares características que el requerido, por lo que se lo identifico de manera positiva, logrando su detención sobre la calle Viamonte al 1200, en la vía pública.

El detenido de nacionalidad argentina, quedo a disposición del magistrado interventor a la espera de su proceso judicial correspondiente.

Con info PFA